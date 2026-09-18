Wiener Linien kämpfen um den Titel

In den vergangenen Wochen bereitete sich das Duo vom Betriebsbahnhof Favoriten gut auf den Wettbewerb vor. Zu den Disziplinen gehören punktgenaues Halten und Geschwindigkeitsfahren.

„Wir haben uns im Training gut abgestimmt. Etwas Glück gehört morgen bestimmt dazu, aber wir freuen uns schon sehr unser Können zu zeigen“, erklärt Dennis Samoilov.