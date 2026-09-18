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TRAM-EM

Wiener Linien kämpfen um den Titel

Wien
18.09.2026 11:24
Straßenbahnfahrer Admira Junuzovic und Dennis Samoilov gehen für Österreich an den Start
Straßenbahnfahrer Admira Junuzovic und Dennis Samoilov gehen für Österreich an den Start(Bild: Wiener Linien / Simon Wöhrer)
Porträt von Emily Steinecker
Von Emily Steinecker

Nach WM Sieg 2025: Wiener BIM-Fahrer möchten heuer die TRAM-EM in Warschau gewinnen.

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Morgen, am 19. September messen sich 25 Teams bei der Straßenbahn-Europameisterschaft in Warschau. Für Österreich gehen Admira Junuzovic und Dennis Samoilov an den Start. Die beiden setzten sich bei einem internen Wettbewerb der Wiener Linien durch.

In den vergangenen Wochen bereitete sich das Duo vom Betriebsbahnhof Favoriten gut auf den Wettbewerb vor. Zu den Disziplinen gehören punktgenaues Halten und Geschwindigkeitsfahren.

„Wir haben uns im Training gut abgestimmt. Etwas Glück gehört morgen bestimmt dazu, aber wir freuen uns schon sehr unser Können zu zeigen“, erklärt Dennis Samoilov.

Die Vorfreude ist groß
Die Vorfreude ist groß(Bild: Wiener Linien / Simon Wöhrer)

Neben den Wienern sind auch Teams aus Barcelona, Frankfurt, Istanbul oder Mailand dabei. Erst im September 2025 holte die Bundeshauptstadt mit einem anderen Duo – Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku – den ersten Weltmeisterschafts-Titel überhaupt. Und das vor heimischem Publikum. Admira Junuzovic und Dennis Samoilov wollen diesen Erfolg nun fortsetzen.

„Die Vorfreude bei uns ist groß – es ist schon jetzt eine tolle Erfahrung, die Wiener Linien bei der TRAM-EM zu vertreten“, schwärmt Admira Junuzovic.

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