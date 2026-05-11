„Bau der Verbindungsbahn wird zur Herausforderung“

Teilausfall der S80 und Mega-Sperre der S-Bahn-Stammstrecke

„Der Bau der Verbindungsbahn wird für alle zu einer Herausforderung“, so Engel unverblümt. Der Grund? Die Sperren und Einschränkungen für die Wiener werden enorm. So wird etwa der Betrieb der wichtigen S80 über Jahre hinweg fast vollständig eingestellt. Ab 4. Juli bis 6. September wird die S80 nur im Abschnitt Aspern – Hauptbahnhof unterwegs sein. Ab 7. September bis mindestens Ende 2027 fährt die Linie nur zwischen Aspern und Meidling. Als Ersatz ist ein ÖBB-Schienenersatzverkehr mit Bussen vorgesehen, der von Hütteldorf über die Schloßberggasse, die Hietzinger Hauptstraße, die Spohrstraße sowie die Veitinger- und Lainzer Straße bis zur Fasangartengasse und weiter nach Meidling führen soll. Gleichzeitig kommt dann auch noch die Mega-S-Bahn-Sperre dazu, bei der ab September 2026 zwischen Hauptbahnhof und Praterstern nichts mehr geht.