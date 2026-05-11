Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Massive Öffi-Sperren

„Bau der Verbindungsbahn wird zur Herausforderung“

Wien
11.05.2026 14:00
Der Ausbau der fünf Kilometer langen Strecke wurde durch Einsprüche vor Gericht jahrelang immer ...
Der Ausbau der fünf Kilometer langen Strecke wurde durch Einsprüche vor Gericht jahrelang immer wieder verzögert.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Nach jahrelangem Tauziehen ist der Bau der wichtigen Bahn fix, zuvor wird es für viele Passagiere mühsam. Denn der Baustart der ÖBB für die wichtige Bahnstrecke im Westen der Stadt bringt zahlreiche Öffisperren und einige Ausfälle für die Wiener mit sich.

0 Kommentare

Sie wird auch als die Südosttangente des öffentlichen Verkehrs in Wien bezeichnet und hätte heuer eigentlich bereits fertiggestellt sein sollen – die Verbindungsbahn. Nach über 1300 Tagen im Rechtsmittelverfahren und insgesamt fast 2000 Tagen Verfahrensdauer gab es dazu vom Bundesverwaltungsgericht im Jänner 2026 die endgültig Entscheidung. Jetzt soll es Schlag auf Schlag gehen. Die behördlichen Genehmigungen liegen vor: Im Juli 2026 starten die Vorarbeiten, im September folgt dann der Start für die Hauptbauarbeiten. Das gaben ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel und VOR-Chefin Karin Zipperer am Montagvormittag bekannt.

Zitat Icon

Die Verbindungsbahn ist ein wichtiges Puzzlestück im öffentlichen Nahverkehr. Wir können nun endlich damit starten. 

Judith Engel, ÖBB-Infra-Vorständin

Bild: Zwefo

Die Hauptarbeiten starten im September 2026 im Nordabschnitt zwischen Hütteldorf und ...
Die Hauptarbeiten starten im September 2026 im Nordabschnitt zwischen Hütteldorf und Schrutkagasse mit der Hochlage. Das Herzstück der ersten Bauetappe soll die neue Haltestelle Hietzinger Hauptstraße sein.(Bild: ÖBB/Feuchtenhofer)

Teilausfall der S80 und Mega-Sperre der S-Bahn-Stammstrecke
„Der Bau der Verbindungsbahn wird für alle zu einer Herausforderung“, so Engel unverblümt. Der Grund? Die Sperren und Einschränkungen für die Wiener werden enorm. So wird etwa der Betrieb der wichtigen S80 über Jahre hinweg fast vollständig eingestellt. Ab 4. Juli bis 6. September wird die S80 nur im Abschnitt Aspern – Hauptbahnhof unterwegs sein. Ab 7. September bis mindestens Ende 2027 fährt die Linie nur zwischen Aspern und Meidling. Als Ersatz ist ein ÖBB-Schienenersatzverkehr mit Bussen vorgesehen, der von Hütteldorf über die Schloßberggasse, die Hietzinger Hauptstraße, die Spohrstraße sowie die Veitinger- und Lainzer Straße bis zur Fasangartengasse und weiter nach Meidling führen soll. Gleichzeitig kommt dann auch noch die Mega-S-Bahn-Sperre dazu, bei der ab September 2026 zwischen Hauptbahnhof und Praterstern nichts mehr geht.

Lesen Sie auch:
Der Hietzinger Neos-Bezirksrat Pelz will die Verbindungsbahn weiter zu Fall bringen, während die ...
Bezirksrat treibt quer
Wiener NEOS zugleich für und gegen Verbindungsbahn
03.02.2026
Bauarbeiten vor Start
Verbindungsbahn-Urteil da, Gegner geben nicht auf
23.01.2026

Dass beide Bauphasen zusammenfallen, war nicht der Plan der ÖBB. Der Grund: das enorm lange Behördenverfahren, durch die ständigen Einsprüche und Verzögerungen vor Gericht. Herzstück der ersten Bauetappe der Verbindungsbahn wird jedenfalls die neue Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße. Sie entsteht dort in Hochlage. Als „leistungsfähige West-Ost-Achse soll die neue Verbindungsbahn dann die Weststrecke bei Hütteldorf mit der Südbahn, dem Hauptbahnhof sowie der S-Bahn-Stammstrecke verbinden. Doch erst im Jahr 2036 soll es so weit sein.

Was wurde aus dem geplanten S-Bahn-Ring?
Durch das enorm lange Behördenverfahren verzögert sich auch der geplante der Zwei-Linien S-Bahn-Ring aus S45 und S80 mit den neuen Haltestellen Reichsbrücke und Donaumarina. „Man wird sehen, wie die Zeitpläne anzupassen sind“, gesteht Engel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
11.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 22°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
15° / 22°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
14° / 22°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
14° / 22°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
13° / 22°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
110.295 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.159 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
97.300 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
911 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Wien
Massive Öffi-Sperren
„Bau der Verbindungsbahn wird zur Herausforderung“
„American Signatures“
Getanzte Lebensfreude, Wettkampf und Mitgefühl
Schluss mit Spionage
Putins „Antennenwald“ in Wien ging zu weit
Partnerin geschlagen
Streit um Geschenk löst am Muttertag Einsatz aus
St. Pöltner Springbowl
Positiver Blick in Zukunft nach dem Heimtriumph
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf