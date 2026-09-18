Messermann attackiert 47-Jährigen in Wiener City

Die Wiener Wollzeile wurde am Donnerstagnachmittag zum Schauplatz eines blutigen Angriffs. Ein Mann wurde von einem Unbekannten offenbar mit einem Messer attackiert. Es dürfte sich um eine Zufallsbegegnung gehandelt haben – die für das Opfer beinahe tödlich endete.
Das spätere Opfer hatte sich laut „Krone“-Informationen eigentlich mit einem Freund in der Wollzeile treffen wollen. Als Letzterer gegen 14 Uhr am vereinbarten Treffpunkt ankam, bot sich ihm ein schockierender Anblick. Sein Freund lag stark blutend und lebensgefährlich verletzt am Boden.
Das Opfer hatte einen Messerstich in den linken Oberschenkel erlitten, es wurde nach der notfallmedizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert und in den Schockraum gebracht. Mittlerweile konnte die Lebensgefahr gebannt werden, hieß es.
Der Tatverdächtige – ein 41-jähriger Österreicher – konnte bereits kurz nach dem Angriff angehalten und festgenommen werden. Er war nach kurzer Flucht wieder an den Ort des Geschehens zurückgekommen. Laut Polizei befinde er sich aufgrund psychischer Probleme in Behandlung.
Gegen den 41-Jährigen habe bereits ein behördliches Waffenverbot bestanden, hieß es weiter. Dass er das geflissentlich missachtet hatte, zeigte sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung. Beamte stießen auf ein ganzes Arsenal an Stichwaffen – darunter Schwerter und mehr als ein Dutzend Messer. Die Ermittlungen laufen. Der Verdächtige befindet sich in Haft.
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