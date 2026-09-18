Messermann attackiert 47-Jährigen in Wiener City

Gegen den 41-Jährigen habe bereits ein behördliches Waffenverbot bestanden, hieß es weiter. Dass er das geflissentlich missachtet hatte, zeigte sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung. Beamte stießen auf ein ganzes Arsenal an Stichwaffen – darunter Schwerter und mehr als ein Dutzend Messer. Die Ermittlungen laufen. Der Verdächtige befindet sich in Haft.