Digitale Souveränität: Neues Standbein in Kärnten

Hightech-Leistungen und digitale Souveränität

„Telemedizin, Robotik oder autonomes Fahren brauchen Latenzen von circa drei Millisekunden. Die Daten müssen da aus der Region kommen“, erklärt Ivo Ivanov, der mit DE-CIX das Know-how für den Internetknoten liefert. „Mit dieser Infrastruktur können sich in Kärnten solche Anbieter niederlassen.“ Und diese könnten Hunderte Millionen Euro Wertschöpfung nach Kärnten bringen. Zusätzlich bringe der Knoten mehr Sicherheit durch Unabhängigkeit von US-Anbietern.