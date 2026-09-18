Die „Verrückten“ aus Rohrbach haben‘s wieder getan

Die „Crazy Geese“ Rohrbach holen sich den zweiten Meistertitel in der Landesliga Ost in Folge. Für das Finalspiel verpflichtete man US-Ex-Profi und Lehrer mit 17-stündiger Anreise! „Für all das Herzblut belohnt, das wir in den letzten Jahre investiert haben.“
Mit dem Aufdruck „Back-to-Back-Champions“ auf der Brust ging’s für die Crazy Geese Rohrbach direkt vom „Field of Dreams“ in die Meisterfeier. Denn die „Verrückten Gänse“ haben es schon wieder getan. Zum zweiten Mal in Folge sichert sich das burgenländische Baseball-Unikat den Titel in der dritthöchsten Liga des Landes. „Wir haben uns sportlich für all das Herzblut belohnt, das wir in den letzten Jahre in diesen Klub gesteckt haben. So ein Meistercoup ist dann natürlich die Krönung“, strahlt Obmann Thomas Soffried.
Nur eine Niederlage
Und das in beeindruckender Manier. In den vergangenen beiden Spielzeiten verloren die Rohrbacher gerade einmal eine von 30 Partien (!) – ausgerechnet gegen jene Danube Titans, die im Finale erneut auf der Gegenseite standen. Eine Rechnung war also noch offen. „Ihr Pitcher hat 15 Jahre bei uns gespielt, ist ein guter Freund von uns. Umso mehr haben wir auf diese Revanche gebrannt“, weiß Soffried. Und diese ist auch geglückt – mit 8:4 fegte man die Klosterneuburger vom heimischen „Field of Dreams“.
17-stündige Anreise
Auch dank tatkräftiger Unterstützung. Denn die Geese hatten für das große Finale gleich zwei echte Asse aus dem Ärmel geschüttelt. Mit Noah Zavolas konnte man einen ehemaligen US-Baseballprofi für sich gewinnen, der extra aus den Niederlanden anreiste. Doch selbst das war noch die kurze Variante. Mason Quick nahm ganze 17 Stunden aus North Dakota auf sich, um im Burgenland aufzulaufen.
Hunger noch nicht gestillt
Der Lehrer musste zuvor sogar bei seinem Schuldirektor um grünes Licht ansuchen. „Freundschaftsdienste und zwei wahre Glücksfälle, die enorm wichtig waren für unseren Triumph“, strahlt der Klubboss. Danach mussten die Verstärkungen ihre Heimreise ohnehin noch etwas verschieben: Gefeiert wurde gemeinsam bis Mitternacht. Und wer glaubt, dass zwei Titel in Folge den Hunger der „Verrückten Gänse“ gestillt hätten, kennt die Rohrbacher schlecht. „Natürlich wollen wir den Titelhattrick“, grinst der Obmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.