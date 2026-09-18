Die „Verrückten“ aus Rohrbach haben‘s wieder getan

Nur eine Niederlage

Und das in beeindruckender Manier. In den vergangenen beiden Spielzeiten verloren die Rohrbacher gerade einmal eine von 30 Partien (!) – ausgerechnet gegen jene Danube Titans, die im Finale erneut auf der Gegenseite standen. Eine Rechnung war also noch offen. „Ihr Pitcher hat 15 Jahre bei uns gespielt, ist ein guter Freund von uns. Umso mehr haben wir auf diese Revanche gebrannt“, weiß Soffried. Und diese ist auch geglückt – mit 8:4 fegte man die Klosterneuburger vom heimischen „Field of Dreams“.