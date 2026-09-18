Diese Bedeutung hat König Haralds Sarkophag

Der Sarkophag sei wie ein Schiff mit abgerundetem Boden geformt – „inspiriert von König Haralds enger Beziehung zum Meer“, teilte das Königshaus mit. „Der Rumpf schützt das, was sich an Bord befindet, und trägt es sicher weiter.“ Auch Königin Sonjas Naturverbundenheit habe die Gestaltung inspiriert. „Sie hat unzählige Wanderungen durch die norwegische Natur unternommen – zu Fuß und auf Skiern im ganzen Land“, sagte der Hof.„Daher lag es nahe, norwegischen Stein als Material für den Sarkophag zu wählen.“ Der Stein könne Kohlenstoffdioxid aufnehmen und binden, was wiederum ein Symbol für die Liebe des Königspaars zur Natur und ihre Fürsorge für kommende Generationen sei.