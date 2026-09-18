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Geheimnis gelüftet

Diese Bedeutung hat König Haralds Sarkophag

Stars & Society
18.09.2026 18:29
Das norwegische Königshaus hat am Freitag erstmals Fotos von dem Sarkophag des gestorbenen ...
Das norwegische Königshaus hat am Freitag erstmals Fotos von dem Sarkophag des gestorbenen Königs Harald V. veröffentlicht.(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das norwegische Königshaus hat das Geheimnis um den Sarkophag des gestorbenen Königs Harald V. gelüftet. Am Freitag veröffentlichte der Hof ein Bild, auf dem er im königlichen Mausoleum neben den Sarkophagen von Haralds Eltern und Großeltern steht.

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Der Sarkophag sei wie ein Schiff mit abgerundetem Boden geformt – „inspiriert von König Haralds enger Beziehung zum Meer“, teilte das Königshaus mit. „Der Rumpf schützt das, was sich an Bord befindet, und trägt es sicher weiter.“ Auch Königin Sonjas Naturverbundenheit habe die Gestaltung inspiriert. „Sie hat unzählige Wanderungen durch die norwegische Natur unternommen – zu Fuß und auf Skiern im ganzen Land“, sagte der Hof.„Daher lag es nahe, norwegischen Stein als Material für den Sarkophag zu wählen.“ Der Stein könne Kohlenstoffdioxid aufnehmen und binden, was wiederum ein Symbol für die Liebe des Königspaars zur Natur und ihre Fürsorge für kommende Generationen sei.

Auf dem Deckel des Sarkophags sind die königlichen Insignien – Krone, Reichsapfel, Zepter und Reichsschwert – zu sehen. Am Fußende ist das Wappen dargestellt, in vergoldeten Buchstaben aus Messing stehen außerdem Haralds Name, sein Geburts- und Todesdatum.

Der Sarkophag steht neben jenen von Haralds Eltern und Großeltern.
Der Sarkophag steht neben jenen von Haralds Eltern und Großeltern.(Bild: AP/Ole Berg-Rusten)
Der Monarch starb Ende August im Alter von 89 Jahren.
Der Monarch starb Ende August im Alter von 89 Jahren.(Bild: AFP/FRANK DE ROO)
Seither ist Sohn Haakon (im Bild mit Ehefrau Mette-Marit) König.
Seither ist Sohn Haakon (im Bild mit Ehefrau Mette-Marit) König.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

„Fürsorge im Jenseits“
Der Sarkophag für das Königspaar – Harald und seine Frau Sonja – sorgte vor einigen Jahren in Norwegen für Schlagzeilen. Im Haushaltsentwurf für 2025 war er mit rund 20 Millionen norwegischen Kronen (umgerechnet aktuell 1,85 Millionen Euro) aufgeführt gewesen. „Ich danke den Behörden für die Fürsorge im Jenseits“, scherzte der für seinen ausgeprägten Sinn für Humor bekannte Harald damals in einer Rede vor den Abgeordneten des Parlaments. „Ich hoffe, er wird gut gepolstert, damit der Aufenthalt angenehm wird. Wir werden dort schließlich eine Weile liegen“, meinte er zum Sarkophag.

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Wie berichtet, starb der norwegische König am 28. August im Alter von 89 Jahren. An seiner letzten Ruhestätte kam er nach einer großen Trauerfeier vergangene Woche an. Dazu hatten sich in Oslo zahlreiche Royals und Staatsoberhäupter versammelt. Neuer König ist jetzt Haralds Sohn Haakon.

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