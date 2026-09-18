ÖGK will von Stichopfer wissen, „wo Wespe wohnt“

Einen sehr skurrilen Fragebogen musste eine Patientin nach einem ganz normalen Wespenstich ausfüllen. Die ÖGK bedauert die Unannehmlichkeiten und verweist auf notwendige Nachforschungen, da auch Fremdverschulden möglich hätte sein können. Eines scheint fix: Die ÖGK dürfte seit dem letzten, sehr ähnlich gelagerten Fall nichts dazugelernt zu haben ...