„Halb so wild“: Jäger schießen gegen Werbekampagne

„Herbst erhöht das Risiko“

Gerade im Herbst sei besondere Aufmerksamkeit geboten. Viele Wildtiere seien vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv und würden zwischen ihren Ruhe-, Äsungs- und Einstandsgebieten wechseln und müssten dabei immer wieder Straßen queren. Jagd Österreich und die Landesjagdverbände appellieren daher an Autofahrer, insbesondere in bekannten Wildwechselbereichen die Geschwindigkeit anzupassen und bremsbereit zu fahren.