Spürbar kühler: So wird die kommende Nacht

In Oberösterreich und Salzburg verläuft der Abend und die Nacht ebenfalls bewölkt, örtlich sind noch ein paar Regentropfen möglich. Frisch präsentieren sich die Nachtstunden, die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad. Vor allem im steirischen und Kärntner Bergland bleibt es wechselhaft, auch hier sind einzelne Schauer möglich. 8 bis 12 Grad werden erreicht.