Spürbar kühler: So wird die kommende Nacht

Der kommende Abend und die kommende Nacht hält mancherorts noch ein paar Schauer bereit, während es vor allem im Osten trotz Wolken wohl zumeist trocken bleibt. Mit den Temperaturen geht es allerdings gehörig bergab. Die Nacht wird spürbar kühler als zuletzt.
Am Abend ziehen im Osten Österreichs mehr Wolken auf, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa 12 bis 15 Grad.
In Oberösterreich und Salzburg verläuft der Abend und die Nacht ebenfalls bewölkt, örtlich sind noch ein paar Regentropfen möglich. Frisch präsentieren sich die Nachtstunden, die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad. Vor allem im steirischen und Kärntner Bergland bleibt es wechselhaft, auch hier sind einzelne Schauer möglich. 8 bis 12 Grad werden erreicht.
Noch etwas kühler wird es in Tirol und Vorarlberg mit 7 bis 11 Grad. Sterne zeigen sich auch hier nicht. Es bleibt bewölkt, vereinzelt können abends noch Schauer durchziehen.
Am Samstag setzt sich in weiten Teilen des Landes wieder freundlicheres und wärmeres Wetter durch.
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