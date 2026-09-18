Fall „Gunkl“: Beleidigungen im Netz sind Eigentor

„Hat es sich immer noch nicht herumgesprochen, dass Beleidigungen im Netz keine gute Idee sind?“, fragt ein Richter im Wiener Landl bei einer der vielen Verhandlungen um Privatanklagen. Am Freitag berichtete die „Krone“, dass ein 64-Jähriger Käse-König Roland Ludomirska 5240 Euro zahlen muss. Er hatte den von Clemens Weigl vertretenen Ex-Chef von „Crazy Cheese“ im Netz unter anderem „Häusl“ genannt.