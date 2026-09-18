Insider: AfD-Spitze will Putin-Berater treffen

Weidel hat sich jüngst für ein Ende des Boykotts von russischem Gas und Öl ausgesprochen. Mit dem Treffen solle Berlin wegen der hohen Energiepreise unter Druck gesetzt werden, sagten die Insider. Die Alternative für Deutschland versucht derzeit vor allem in Ostdeutschland, mit der Nähe zu Russland zu punkten. An diesem Wochenende werden in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin Landtagswahlen durchgeführt. Die AfD ist in deutschlandweiten Umfragen aktuell die stärkste Partei. Allerdings gilt eine künftige Regierungsbeteiligung als unwahrscheinlich, die die anderen Parteien die Zusammenarbeit ablehnen.