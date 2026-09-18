Innsbrucker SP: Augen zu und durch im Babler-Drama

Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr wollte bei der Gemeinderatswahl 2024 in Innsbruck Bürgermeisterin werden. Gereicht hat es dafür nicht ganz, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Spekulationen, wonach sie bei der Landtagswahl Tirol 2027 in prominenterer Funktion antreten könnte, erteilt sie eine Absage: Sie werde bis 2030 in Innsbruck bleiben – und hier wohl einen neuen Angriff auf das Bürgermeisteramt starten. Was BM Johannes Anzengruber, mit dem sie sich in einer Koalition befindet, missfallen dürfte.