Sprung in die Daten-Zukunft: Kärnten baut Hotspot

„Datenschatz“ wird gehoben

Seit bald 20 Jahren laufen internationale Datenhighways entlang der Autobahntrassen durch Kärnten. „Mit dieser Initiative kann dieser Schatz gehoben und genutzt werden. Kärnten wird bei IT stärker damit“, verspricht Zandonella. „Schon jetzt haben wir den zweithöchsten Anteil an IT-Arbeitskräften in Österreich.“