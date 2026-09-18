MotoGP: Das Geheimnis hinter den Känguru-Anzügen

Die „Krone“ durfte am Red Bull Ring hinter die Kulissen blicken, durfte den Mitarbeitern bei Motorsport-Hersteller Alpinestars über die Schultern blicken. Was uns interessierte: Was tragen die MotoGP-Piloten während einem Rennen und was kosten die Lederkombis, die aus Känguruleder hergestellt werden, überhaupt?
Wussten Sie, was Kängurus mit der MotoGP zu tun haben? Mehr als Sie vielleicht jemals dachten...
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