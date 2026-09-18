MotoGP: Das Geheimnis hinter den Känguru-Anzügen

Die „Krone“ durfte am Red Bull Ring hinter die Kulissen blicken, durfte den Mitarbeitern bei Motorsport-Hersteller Alpinestars über die Schultern blicken. Was uns interessierte: Was tragen die MotoGP-Piloten während einem Rennen und was kosten die Lederkombis, die aus Känguruleder hergestellt werden, überhaupt?