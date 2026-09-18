Vier Punkte für Europa und Jürgen Klopps DFB-Plan

Red Bull Salzburg und Sturm Graz erledigen in Europa ihre Hausaufgaben und holen die ersten vier Europa-Punkte für Österreich in diesem Herbst. Nach dem bevorstehenden Fußball-Wochenende geht es dann in die Länderspielpause, wo viele Blick auf Jürgen Klopp und seinen 44-Mann-Kader gerichtet sind. Außerdem beschäftigen wir uns in „Sportkrone Inside“ mit der Bundesliga-Vorschau in Österreich und sämtlichen Spitzenspielen in Europa.