Burgenland hat so viele Polizisten wie noch nie

Einsatzstärke im Streifendienst gebündelt

Mitunter wird derzeit Kritik laut, dass es wegen des geplanten Dienstzeitmodells zur Reduktion der Funkstreifen und damit zu weniger Polizei auf den Straßen kommen könnte. „Das Gegenteil ist der Fall“, kann die Bundespolizeidirektion beruhigen: „Ein zentrales Ziel ist, die verfügbaren Kräfte stärker nach dem tatsächlichen polizeilichen Bedarf einzusetzen, also dort und zu jenen Zeiten, an denen sie für die Bevölkerung benötigt werden.“ So wie bisher richte sich die Streifenstärke grundsätzlich nach der Sicherheitslage, dem Einsatzgeschehen und den regionalen Erfordernissen, wird betont.