Nach Kahr-Attacke: Jetzt kontert Kammerpräsident

Bei der Eröffnung des Centers of Excellence im Oktober des Vorjahres war Kahr kurzfristig verhindert, sie wurde durch KPÖ-Stadtrat Manfred Eber vertreten. In der offiziellen Presseaussendung wurde sie aber zitiert: „Mit dem Center of Excellence der Wirtschaftskammer werden in Graz höchste Standards für Aus- und Weiterbildungen in vielen Berufsfeldern angeboten, die für eine gute wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar sind. Deshalb hat die Stadt auch einen Beitrag geleistet. Qualifikation auf höchstem Niveau ist der Schlüssel dafür, dass unsere Region auch in schwierigen Zeiten mit der Entwicklung Schritt halten kann.“