Exekutive wird auf Demenzerkrankung geschult

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags am 21. September wird auf das Thema Demenz hingewiesen. Tagtäglich wird nämlich auch die Polizei mit der Krankheit konfrontiert. „Das richtige Verhalten in solchen Situationen ist maßgeblich. Darauf sollen die Polizisten bei eigenen Schulungen ausgebildet werden. Ein authentischer Umgang ist wichtig”, betont Allgemeinmedizinerin Jasmin Madrutter: „Demenz ist wie ein Chamäleon. Sie ist vielseitig, sie ist bunt.” Viele Symptome könne man nämlich nicht auf den ersten Blick erkennen.