Bulls-Korbjäger als Brau-Meister und Pizzabäcker

Davon wollen sich die Bulls allerdings nicht bremsen lassen. Denn an einer zweiten Front wächst der Klub immer mehr zum großen wirtschaftlichen Player in der Region – und darüber hinaus. Das geplante, neue Event-Center auf dem Kapfenberger Festplatz nähert sich einer Umsetzung. Bürgermeister Matthäus Bachernegg bestätigte gestern den „sehr guten Stand der Dinge“. Bei einem Gesamt-Investitionsvolumen von elf Millionen Euro, wovon bis zu 65 Prozent privat aus dem Bulls-Netzwerk mit 230 Sponsoren bereitgestellt werden, soll ein Zentrum für Veranstaltungen aller Art entstehen – mit einem Zubau für Dienstleister, die sich zu einem Großteil eingemietet haben. Derweil noch Zukunftsmusik – bis mindestens 2028/29 spielt man in der Walfersamhalle, die jetzt im neuen LED-Licht erstrahlt.