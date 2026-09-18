Bulls-Korbjäger als Brau-Meister und Pizzabäcker

Viel mehr als ein Basketball-Klub! Superliga-Meister Kapfenberg startet höchst ambitioniert in das 50. Jahr seines Bestehens. Der Titelgewinn des Frühjahrs weckt bei den Bulls noch größere Ambitionen.
Die Strategie der Obersteirer ist klar: „2030 wollen wir zweistellig sein, was Meistertitel angeht“, gehen Präsident Gernot Match, Neo-Vize Alex Wronski, General Manager Michi Schrittwieser und Co. beim achtmaligen Meister also in den nächsten vier Jahren noch von zumindest zwei weiteren Meistertiteln aus.
Dafür muss Coach Klym Artamonov mit einem neuen Kader reüssieren. Vier neue Amerikaner, gepaart mit Nationalteam-Center Daniel Köppel (dessen blessiertes Knie halten sollte) und Top-Mann Vitalij Zotov – dazu die Stützen Nemo Krstic, Tobi Schrittwieser, David Vötsch oder Daniel Grgic. Letzterer hat ein finanziell gutes Angebot von einem US-College abgelehnt. Mit Taye Fields (bester Defensiv-Spieler der Liga) gab’s aber ein Zerwürfnis, wird noch um eine passende Ablöse gestritten.
Davon wollen sich die Bulls allerdings nicht bremsen lassen. Denn an einer zweiten Front wächst der Klub immer mehr zum großen wirtschaftlichen Player in der Region – und darüber hinaus. Das geplante, neue Event-Center auf dem Kapfenberger Festplatz nähert sich einer Umsetzung. Bürgermeister Matthäus Bachernegg bestätigte gestern den „sehr guten Stand der Dinge“. Bei einem Gesamt-Investitionsvolumen von elf Millionen Euro, wovon bis zu 65 Prozent privat aus dem Bulls-Netzwerk mit 230 Sponsoren bereitgestellt werden, soll ein Zentrum für Veranstaltungen aller Art entstehen – mit einem Zubau für Dienstleister, die sich zu einem Großteil eingemietet haben. Derweil noch Zukunftsmusik – bis mindestens 2028/29 spielt man in der Walfersamhalle, die jetzt im neuen LED-Licht erstrahlt.
Gaumen-Freuden
Dass die Bulls den Fans heuer einiges auftischen wollen, zeigt auch der Fakt, dass man im eigenen Bulls-Home eine neue Pizza-Bar errichtet hat und letztens einen großen Bestand an Gösser-Bier einkaufte, den man in einer angemieteten Halle in St. Lorenzen zum Spezial-Preis anbietet. Damit will und soll dann auch auf eine Top-Saison angestoßen werden.
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