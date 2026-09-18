Gas station operators:
“If gas gets more expensive, we earn less”
Fuel prices are currently climbing to their highest levels of the year. The new industry representative for gas stations in Upper Austria believes the price could reach 2.50 euros per liter of diesel. Yet despite the high fuel prices, gas stations are now seeing a decline in business, he explains.
Another shock at the pumps: Fuel prices in this country are climbing to record highs as a result of the war in the Middle East— as reported by the “Krone.” Annual highs were reached in Upper Austria recently: On Tuesday, gasoline cost an average of 1.953 euros per liter in Upper Austria, and diesel reached its highest price of the year so far on Wednesday at 2.262 euros—see chart below. Previously, the 2026 price peak for diesel was 2.234 euros, reached on March 30.
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