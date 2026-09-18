Neun Ziegen einfach auf Berg ausgesetzt

Was geht in Menschen vor, die Tiere herzlos aussetzen, sie ihrem Schicksal überlassen? Zum Glück konnten neun Ziegen, die auf der steirischen Hebalm von Unbekannten einfach zurückgelassen worden waren, gerettet werden.
„Wir haben da leider schon vieles erlebt“, sagen Ingrid und Michael Stracke vom Gnadenhof „Purzel und Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz. „Zwei Hähne, die einfach nachts bei uns über den Zaun geworfen wurden. Zwölf zerrupfte alte Hühner, die uns in einer Schachtel vors Tor gestellt wurden. Ein Hahn, in einen unserer Räume gesperrt.“
Im Fall der Ziegen, so befürchten die Experten, dürfte das dem drastischen Heumangel geschuldet sein, der auch die steirischen Vieh- und Pferdebesitzer heuer heftig trifft. Aus welchem Grund auch immer – eine Entschuldigung kann es dafür niemals geben: Gleich neun Ziegenböcke wurden auf der Hebalm ausgesetzt. „Sie sind verschreckt, kleben fast aufeinander, sind panisch.“
Sie dürfen bei „Purzel und Vicky“ bleiben. Übrigens: Diese haben 800 Gnadenhoftiere – Heu und Futter sind eine enorme Herausforderung.
Wenn Sie helfen möchten: Herz für Purzel & Vicky, AT40 3843 9000 0083 2311
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