Neun Ziegen einfach auf Berg ausgesetzt

„Wir haben da leider schon vieles erlebt“, sagen Ingrid und Michael Stracke vom Gnadenhof „Purzel und Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz. „Zwei Hähne, die einfach nachts bei uns über den Zaun geworfen wurden. Zwölf zerrupfte alte Hühner, die uns in einer Schachtel vors Tor gestellt wurden. Ein Hahn, in einen unserer Räume gesperrt.“