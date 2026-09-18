Ehemaliger NBA-Profi stirbt mit nur 43 Jahren

Der ehemalige NBA-Profi Michael Sweetney ist im Alter von 43 Jahren gestorben.
Seine ehemaligen Teams der New York Knicks und der Chicago Bulls sprachen den Angehörigen in Social-Media-Posts ihr Beileid aus. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.
Sweetney galt einst als einer der vielversprechendsten Basketballer in den USA und war von den Knicks deshalb 2003 an neunter Stelle im Draft ausgewählt worden.
Großer Durchbruch blieb verwehrt
Der ganz große Durchbruch blieb ihm aber verwehrt: Letztlich machte er 233 Spiele in der NBA und verbuchte im Schnitt 6,5 Punkte und 4,5 Rebounds. Sweetney spielte bis 2005 für New York und dann zwei weitere Jahre für die Chicago Bulls, bis er 2007 seine Karriere beendete. Danach arbeitete er als Trainer für eine Universitäts-Mannschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.