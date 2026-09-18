Ehemaliger NBA-Profi stirbt mit nur 43 Jahren

Großer Durchbruch blieb verwehrt

Der ganz große Durchbruch blieb ihm aber verwehrt: Letztlich machte er 233 Spiele in der NBA und verbuchte im Schnitt 6,5 Punkte und 4,5 Rebounds. Sweetney spielte bis 2005 für New York und dann zwei weitere Jahre für die Chicago Bulls, bis er 2007 seine Karriere beendete. Danach arbeitete er als Trainer für eine Universitäts-Mannschaft.