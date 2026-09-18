Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nach der Pension...“

„Dancing Stars“: Jetzt spricht Toni Faber

Adabei Österreich
18.09.2026 12:16
Dompfarrer Toni Faber, im Bild mit seiner Natalie, wird 2027 nicht bei „Dancing Stars“ dabei ...
Dompfarrer Toni Faber, im Bild mit seiner Natalie, wird 2027 nicht bei „Dancing Stars“ dabei sein. Aber vielleicht danach?(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Wieso tritt der beliebte Geistliche 2027 nicht an? Wie die „Krone“ berichtete, feiert „Dancing Stars“ nächstes Jahr seine Rückkehr im ORF. In der Sogwirkung dieser Meldung fallen jetzt erste Namen von potenziellen VIP-Tanzbären. Auch Toni Faber wird genannt. Warum er wirklich abgesagt hat, erzählt er der „Krone“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Fans von „Dancing Stars“ können sich jetzt schon freuen, denn noch bevor die Kult-Sendung – in der dann bereits 17. Staffel(!) - nächstes Jahr wieder über die Bildschirme flimmern wird (die „Krone“ berichtete bereits), wird längst darüber getuschelt und geschrieben. Jetzt fiel der Name von Toni Faber als potenzieller VIP-Tanzbär.

Keine Absolution für das eigene „Nein“
Doch bevor es überhaupt hätte losgehen sollen, soll die Erzdiözese Wien ihr Veto dagegen eingelegt haben. Hat sie, oder hat sie nicht? „Nein, hat sie nicht. Ich habe selbst gleich abgesagt“, erzählt uns der Dompfarrer von St. Stephan im „Krone“-Gespräch. Warum das so verlautbart wurde? „Kann ich nicht beantworten ... und darüber hinaus würde es sich zeitlich auch gar nicht ausgehen“, sagt er im Nachgang.

Tolles Tanzpaar: Toni Faber und seine Natalie legten auch beim Jägerball eine kesse Sohle aufs ...
Tolles Tanzpaar: Toni Faber und seine Natalie legten auch beim Jägerball eine kesse Sohle aufs Parkett.(Bild: Andreas Tischler)

Allerdings erteilt er seinem eigenen, aktuellen „Niet“ keine Absolution!
Vielmehr klingt es so, als ob der beliebte Priester, der, gemeinsam mit seiner Begleiterin Natalie, gerne gesehener Gast in der heimischen Gesellschaft ist, bereits mit dem Gedanken an einer Teilnahme für die Zeit danach kokettiert. „Ich gehe am 31. August 2027 Pension. Und nach der Pension ...“, führt er den Satz nicht zu Ende. 

Zitat Icon

Ich wurde schon drei, oder viermal, eben genau danach gefragt und jedes Mal habe ich dankend abgelehnt.

Toni Faber

Klar ist aber auch: „Es war nicht das erste Mal, dass ich gefragt wurde. Und ich bedanke mich dafür, weil es mich auch sehr ehrt, dass man dabei an mich gedacht hat. Aber ich wurde schon drei, oder viermal, eben genau danach gefragt und jedes Mal habe ich dankend abgelehnt.“

Heißer Kandidat. Natalie auch?
Die Moral der Geschichte? Es dürfte sich für den ORF bestimmt lohnen dran zu bleiben, denn eine definitive Absage für die Zeit nach seinem Priester-Beruf hörten wir aus seinen Worten nicht heraus. Und wer weiß, vielleicht begleitet ihn dann auch seine Natalie mit aufs glatte VIP-Parkett am Küniglberg. Genügend Übung darin haben die beiden allemal – weiß jeder, so auch der Autor dieser Zeilen – zu bestätigen, der das Duo bei einer der jüngsten Wiener Ballveranstaltungen angetroffen hat ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
18.09.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Adabei Österreich
„Nach der Pension...“
„Dancing Stars“: Jetzt spricht Toni Faber
Absage an ORF
„Dancing Stars“-Aus für Dompfarrer Toni Faber
Pippa Fee Rupperti
Wienerin wird der neue Star in „Sturm der Liebe“
Wörthersee ade!
Melanie Griffith verabschiedet sich im Badeanzug
Heiße Ansage!
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine