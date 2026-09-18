„Dancing Stars“: Jetzt spricht Toni Faber

Keine Absolution für das eigene „Nein“

Doch bevor es überhaupt hätte losgehen sollen, soll die Erzdiözese Wien ihr Veto dagegen eingelegt haben. Hat sie, oder hat sie nicht? „Nein, hat sie nicht. Ich habe selbst gleich abgesagt“, erzählt uns der Dompfarrer von St. Stephan im „Krone“-Gespräch. Warum das so verlautbart wurde? „Kann ich nicht beantworten ... und darüber hinaus würde es sich zeitlich auch gar nicht ausgehen“, sagt er im Nachgang.