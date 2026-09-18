Thomas Arnoldner wird neuer Chef der ÖBAG

Der stellvertretende Chef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, ist vom ÖBAG-Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand der Staatsholding bestellt. Er tritt seinen neuen Job am 1. Februar 2027 an.
„Herr Arnoldner hat in den Hearings und bei der Lösung der gestellten Aufgaben die überzeugendsten Konzepte in einer sehr motivierten und authentischen Weise vorgestellt“, teilte die ÖBAG am Freitag mit. Zudem verfüge er über langjährige Führungs- und Kapitalmarkterfahrung in einem börsennotierten Unternehmen.
Der 48 Jahre alte Arnoldner löst die bisher ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ab. Seine Amtszeit dauert fünf Jahre. Der Manager war mit der früheren ÖVP-Politikerin Bernadette Arnoldner verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder.
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