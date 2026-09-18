Kopftuch? Uns beschäftigen überschwemmte Klos!

Vielmehr beschäftige ich mich mit neuen Schülern, die unserer Klasse zugewiesen wurden. Nähere Informationen erhalten wir keine. Selbst, wenn sie bereits eine österreichische Schule besucht haben. Also erst einmal herausfinden, wie gut die Deutschkenntnisse sind. Falls das Kind zum Beispiel aus Bulgarien oder der Türkei kommt, erforschen, ob es überhaupt eine Schule besucht hat. Ist das der Fall, kann man zufrieden sein. Andernfalls wird es für Kind und Lehrerin schwierig.