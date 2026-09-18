Todesdrohung wegen herumliegender Kleidung

„Es gab nur Probleme“, sagte ein 42-Jähriger vor Gericht in St. Pölten, wo er sich nach einem kuriosen Streit unter Nachbarn wegen gefährlicher Drohung verantworten musste. Der Richter ließ in diesem Fall Milde walten: ein Jahr auf Probezeit für den Angeklagten.
Ein Streit unter Nachbarn nahm nun vor Gericht in St. Pölten ein vorläufiges Ende. Stein des Anstoßes waren dabei herumliegende Kleidung und Schuhe am Gang vor der Wohnung. Damit nicht genug: Sogar ein eigenes Schuhregal sei für den Bewohner montiert worden.
Auch Lärm und lautes Türknallen sorgten immer öfter für großen Unmut beim 42-Jährigen. Und zwar so sehr, dass er den unliebsamen Nachbarn mit seinen eigenen Mitteln schlagen wollte. „Ich habe dann selbst die Tür laut zugeknallt und hab ihn seine eigene Medizin schmecken lassen“, so der gebürtige Wiener.
„Hätte ruhig bleiben sollen“
Es sei eine blöde Spielerei gewesen. Mit gravierenden Folgen. Der 42-Jährige musste sich nun wegen gefährlicher Drohung verantworten. „Ich bring dich um“, habe er dem Nachbarn mit auf den Weg gegeben. „Das war nur der Stress aufgrund der Lebenssituation“, versucht sich der 42-Jährige zu rechtfertigen. Es tue ihm leid, nicht ruhig geblieben zu sein. Für sein Schuldeingeständnis gab es von Herrn Rat ein Diversionsangebot: ein Jahr auf Probezeit. „Ja, das nehme ich an“, gelobt der Mann künftig Besserung.
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