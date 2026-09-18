Todesdrohung wegen herumliegender Kleidung

„Hätte ruhig bleiben sollen“

Es sei eine blöde Spielerei gewesen. Mit gravierenden Folgen. Der 42-Jährige musste sich nun wegen gefährlicher Drohung verantworten. „Ich bring dich um“, habe er dem Nachbarn mit auf den Weg gegeben. „Das war nur der Stress aufgrund der Lebenssituation“, versucht sich der 42-Jährige zu rechtfertigen. Es tue ihm leid, nicht ruhig geblieben zu sein. Für sein Schuldeingeständnis gab es von Herrn Rat ein Diversionsangebot: ein Jahr auf Probezeit. „Ja, das nehme ich an“, gelobt der Mann künftig Besserung.