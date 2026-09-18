Horror-Debüt für ÖFB-Goalie – Coach schüttelt Kopf

„Lektion auf dem höchsten Level“

Mit der Defensivleistung seines Teams war er nicht einverstanden. „Wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen noch viel mehr Zeit. In der Abwehr haben wir die Dinge einfach noch nicht im Griff.“ Die 0:5-Klatsche in Turin sei „eine Lektion auf dem höchsten Level“ gewesen. „Wir sind ganz klar nicht gut genug. Das habe ich nicht erwartet“, haderte Schreuder.