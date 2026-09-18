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Waffen aus 3D-Drucker

Frankreich: Polizist wegen Terrorverdacht in Haft

Ausland
18.09.2026 11:21
Auf die Spur des Beamten führten die Behörden Beiträge, die er in Online-Foren veröffentlicht ...
Auf die Spur des Beamten führten die Behörden Beiträge, die er in Online-Foren veröffentlicht hatte und in denen er damit drohte, gegen den Staat und die Polizei vorzugehen.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Laut französischen Medienberichten sitzt ein 35-jähriger Polizist aus dem Département Yvelines wegen dringenden Terrorverdachts in U-Haft. Dem Vernehmen nach plante der Mann eine „terroristische Straftat“.

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Der Verdächtige, der seit mehr als zehn Jahren im Dienste der Polizei tätig ist, wurde laut Justizangaben Ende August verhaftet. Auf die Schliche kamen ihm die Ermittler, nachdem sie ihm in Online-Foren gepostete Aufrufe zu Angriffen auf die Polizei und andere staatliche Behörden zugeordnet hatten. 

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Waffen mit 3D-Drucker hergestellt
Der 35-Jährige soll Mitglied einer gewaltbereiten rechtsextremen Gruppierung sein. Bei Durchsuchungen der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler unter anderem mehrere illegal besessene Waffen. Diese dürften mittels eines 3D-Druckers hergestellt worden sein.

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