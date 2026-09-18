Waffen aus 3D-Drucker
Frankreich: Polizist wegen Terrorverdacht in Haft
Laut französischen Medienberichten sitzt ein 35-jähriger Polizist aus dem Département Yvelines wegen dringenden Terrorverdachts in U-Haft. Dem Vernehmen nach plante der Mann eine „terroristische Straftat“.
Der Verdächtige, der seit mehr als zehn Jahren im Dienste der Polizei tätig ist, wurde laut Justizangaben Ende August verhaftet. Auf die Schliche kamen ihm die Ermittler, nachdem sie ihm in Online-Foren gepostete Aufrufe zu Angriffen auf die Polizei und andere staatliche Behörden zugeordnet hatten.
Waffen mit 3D-Drucker hergestellt
Der 35-Jährige soll Mitglied einer gewaltbereiten rechtsextremen Gruppierung sein. Bei Durchsuchungen der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler unter anderem mehrere illegal besessene Waffen. Diese dürften mittels eines 3D-Druckers hergestellt worden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.