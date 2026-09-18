Nach der Peitsche winkt Trump jetzt mit Zuckerbrot

Washington will guten Willen zeigen

Indem man Wirtschaftsabkommen mit Russland abschließt, ohne als Vorbedingung dafür einen Waffenstillstand mit der Ukraine zu fordern, wolle man Moskau zeigen, dass man es mit einem Neustart der Beziehung ernst meint. Das erklärten zwei namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Verhandlungen zwischen Moskau und Washington vertraut sind, gegenüber der US-Zeitung.