Kanada: Rückkehr eines verlorenen Sohns

Kanada, das war jenes Territorium, das von Englands nordamerikanischen Kolonien nach dem US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bei der britischen Krone blieb. Wobei Québec im Osten des Landes französisch war und erst am Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 an die Briten abgetreten wurde. Und heute ist das Land Mitglied des Commonwealth und König Charles III. das offizielle Staatsoberhaupt. Und nun könnte der zweitgrößte Flächenstaat der Erde assoziiertes Mitglied der Europäischen Union werden.