Erstmals seit 100 Jahren neue Katzenart entdeckt

Bedrohte Tigerkatzen-Art

Durch genomweite Analysen gelang es den Forschern, eine umfassende Neubewertung der Artenvielfalt innerhalb der Tigerkatzen vorzunehmen. Diese Klärung habe Konsequenzen für den Artenschutz dieser bedrohten kleinen Raubkatzen: Da Risikobewertungen und Artenschutzplanung für jede Art separat durchgeführt werden müssen, muss jede identifizierte Tigerkatzen-Art als eigenständige Einheit bewertet und geschützt werden. Dies impliziere „erhebliche Änderungen“ an den derzeitigen Strategien zur Sicherung ihres langfristigen Überlebens.