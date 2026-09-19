Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leopardus tilcayo

Erstmals seit 100 Jahren neue Katzenart entdeckt

Wissen
19.09.2026 11:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert haben Forschende eine neue Katzenart entdeckt: Leopardus tilcayo. Die scheue Wildkatze, die zu den Tigerkatzen gehört, kommt in der Yungas-Region der Anden in Bolivien vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Einheimischen nennen sie Tilcayo, weshalb auch die Wissenschafter den Namen gewählt hätten, „um ihre kulturelle und regionale Bedeutung beizubehalten“, wie die Forscher in ihrer Studie in „Current Biology“ schreiben.

„Kleine Raubkatze“
Das wissenschaftliche Referenzexemplar der Katzenart ist ein erwachsenes Männchen, das im September 2021 in der Region La Paz nahe dem Dorf Arapata auf 1.570 m Höhe lebend gefangen worden war, so die Studie.

Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert wurde eine neue Katzenart entdeckt: Der Leopardus tilcayo ...
Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert wurde eine neue Katzenart entdeckt: Der Leopardus tilcayo kommt in Bolivien vor.(Bild: National Geogrphic/KameraOne)

Die Forscher, zu denen auch die bolivianische Biologin Paola Nogales Ascarrunz des „National Geographic“ zählt, beschreiben eine „kleine Raubkatze“ mit einer Körperlänge von 42,5 bis 50,5 cm und einer Schwanzlänge von 25 bis 26,5 cm. „Der Rücken ist hellbraun, entlang des mittleren Rückenkamms dunkler und zu den Gliedmaßen hin heller“.

Sie habe auffallend große, leopardenartige Flecken, spaltete sich vor fast 1,4 Mio. Jahren von ihren nächsten Verwandten ab.

Lesen Sie auch:
In den Höhlen Saudi-Arabiens haben Forscherinnen und Forscher mumifizierte Überreste von ...
„Gibt noch 6500 Tiere“
Mumien-Analyse soll Bestand von Geparden erhöhen
02.02.2026

Bedrohte Tigerkatzen-Art
Durch genomweite Analysen gelang es den Forschern, eine umfassende Neubewertung der Artenvielfalt innerhalb der Tigerkatzen vorzunehmen. Diese Klärung habe Konsequenzen für den Artenschutz dieser bedrohten kleinen Raubkatzen: Da Risikobewertungen und Artenschutzplanung für jede Art separat durchgeführt werden müssen, muss jede identifizierte Tigerkatzen-Art als eigenständige Einheit bewertet und geschützt werden. Dies impliziere „erhebliche Änderungen“ an den derzeitigen Strategien zur Sicherung ihres langfristigen Überlebens.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
19.09.2026 11:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Bolivien
Wildkatze
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
252.344 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
157.285 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
156.142 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1657 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1386 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
943 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Mehr Wissen
Leopardus tilcayo
Erstmals seit 100 Jahren neue Katzenart entdeckt
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Das Rätsel rund um die „roten Punkte“ im Weltall
Krone Plus Logo
Die große Sammlung
True-Crime: Die grausamsten Verbrechen Österreichs
Krone Plus Logo
Missbrauchsfaktoren
Kirchenexperte: Wann der Zölibat gefährlich wird
„Besorgniserregend“
Impfquoten bei Kindern seit Corona-Krise gesunken
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf