Erstmals seit 100 Jahren neue Katzenart entdeckt

Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert haben Forschende eine neue Katzenart entdeckt: Leopardus tilcayo. Die scheue Wildkatze, die zu den Tigerkatzen gehört, kommt in der Yungas-Region der Anden in Bolivien vor.
Die Einheimischen nennen sie Tilcayo, weshalb auch die Wissenschafter den Namen gewählt hätten, „um ihre kulturelle und regionale Bedeutung beizubehalten“, wie die Forscher in ihrer Studie in „Current Biology“ schreiben.
„Kleine Raubkatze“
Das wissenschaftliche Referenzexemplar der Katzenart ist ein erwachsenes Männchen, das im September 2021 in der Region La Paz nahe dem Dorf Arapata auf 1.570 m Höhe lebend gefangen worden war, so die Studie.
Die Forscher, zu denen auch die bolivianische Biologin Paola Nogales Ascarrunz des „National Geographic“ zählt, beschreiben eine „kleine Raubkatze“ mit einer Körperlänge von 42,5 bis 50,5 cm und einer Schwanzlänge von 25 bis 26,5 cm. „Der Rücken ist hellbraun, entlang des mittleren Rückenkamms dunkler und zu den Gliedmaßen hin heller“.
Sie habe auffallend große, leopardenartige Flecken, spaltete sich vor fast 1,4 Mio. Jahren von ihren nächsten Verwandten ab.
Bedrohte Tigerkatzen-Art
Durch genomweite Analysen gelang es den Forschern, eine umfassende Neubewertung der Artenvielfalt innerhalb der Tigerkatzen vorzunehmen. Diese Klärung habe Konsequenzen für den Artenschutz dieser bedrohten kleinen Raubkatzen: Da Risikobewertungen und Artenschutzplanung für jede Art separat durchgeführt werden müssen, muss jede identifizierte Tigerkatzen-Art als eigenständige Einheit bewertet und geschützt werden. Dies impliziere „erhebliche Änderungen“ an den derzeitigen Strategien zur Sicherung ihres langfristigen Überlebens.
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