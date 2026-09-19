Kopftuch-Verbot: Verstöße werden jetzt untersucht!

Die zuständige Neunkirchner Bezirkshauptfrau, Alexandra Grabner-Fritz, bestätigt den aktuellen Fall: „Bei uns ist eine entsprechende Anzeige eingelangt. Wir werden jetzt die notwendigen Verfahrensschritte einleiten und den Sachverhalt prüfen, um möglichst rasch zu einer Entscheidung zu kommen.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Beim Schutz von jungen Mädchen gibt es bei uns im Land keine Kompromisse! Die Vorschriften sind einzuhalten.“