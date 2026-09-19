Vor 100 Jahren: Fußballer verdammt, Nurmi gefeiert

Vor 100 Jahren ereignete sich die Leichtathletik-Sensation von Wien! Der legendäre Paavo Nurmi startete am 19. September 1926 erstmals auf der Hohen Warte und erhielt von 40.000 Fans bei seinem 3000-m-Sieg in 8:27,6 stehende Ovationen. Das Rennen fand vor dem Fußball-Länderspiel gegen Ungarn (2:3) statt. Der finnische Wunderläufer wurde gefeiert. Die Fußballer verdammt. Die „Arbeiter-Zeitung“ schrieb: „Eine neue klägliche Blamage des Professionalismus – Nurmi reißt die Geschäftemacher heraus!“
„Kommt Nurmi nach Wien?“, fragte die „Wiener Sonn- und Montags-Zeitung“ bereits am 17. Mai 1926 und ergänzte, „ein Wiener Start Nurmis wäre jedenfalls eine große Attraktion, geeignet unserer Leichtathletik mit einem Schlag die schon längst nötigen Impulse zu versetzen.“ Selbst am 17. September wurde aber noch bang gefragt: „Kommt Nurmi?“ („Sport-Tagblatt“), was auch bezweifelt wurde: „Da er tausend Dollar pro Start verlangt, glauben wir nicht daran. („Die Stunde“).
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