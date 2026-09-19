Vor 100 Jahren: Fußballer verdammt, Nurmi gefeiert

Vor 100 Jahren ereignete sich die Leichtathletik-Sensation von Wien! Der legendäre Paavo Nurmi startete am 19. September 1926 erstmals auf der Hohen Warte und erhielt von 40.000 Fans bei seinem 3000-m-Sieg in 8:27,6 stehende Ovationen. Das Rennen fand vor dem Fußball-Länderspiel gegen Ungarn (2:3) statt. Der finnische Wunderläufer wurde gefeiert. Die Fußballer verdammt. Die „Arbeiter-Zeitung“ schrieb: „Eine neue klägliche Blamage des Professionalismus – Nurmi reißt die Geschäftemacher heraus!“