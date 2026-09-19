Sieg – aber die eigentliche Story ist ihr Outfit

Aber der Reihe nach: Die Leichtathletin Keely Hodgkinson beendete ihre Saison 2026 am Samstag mit einem Sieg. Beim Athlos-Meeting in London gewann die Engländerin über 800 Meter. Soweit so erwartbar. Die Olympiasiegerin von 2024 trug dabei – und das sorgte für Aufsehen – erstmals einen neuen Ganzkörper-Speedanzug mit Kapuze. Ein Outfit, das sie mit ihrem Sponsor Nike entwickelte. Und das auch noch passend zur London Fashion Week. „Geschwindigkeit trifft Stil“, kommentiert die 24-Jährige ihre neue Wäsch‘.