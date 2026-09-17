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„Ein Bier getrunken“

Lenkerin gab nach neuntem Versuch bei Alkotest auf

Oberösterreich
17.09.2026 10:00
(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Neunmal probiert und neunmal ist nichts passiert: Am Mittwochabend wurde eine 67-jährige Frau nach einem Sachschadenunfall in Wels von Polizisten rasch ausgeforscht. Den Alkomattest musste sie nach dem neunten erfolglosen Versuch abbrechen. 

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Nach einem Unfall mit Sachschaden im Welser Stadtgebiet Mittwochabend konnte die fahrerflüchtige Lenkerin, eine 67-Jährige aus Steinhaus, rasch ausgeforscht werden. Aufgrund eines deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Alkovortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Dazu brauchte die Frau allerdings sieben Versuche.

Der Alkomattest wurde nach neun Fehlversuchen verweigert. Zuvor meinte die Lenkerin zu den Beamten, dass sie „nur ein Bier“ getrunken hätte. Daraufhin wurde der 67-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.

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