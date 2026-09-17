Lenkerin gab nach neuntem Versuch bei Alkotest auf

Nach einem Unfall mit Sachschaden im Welser Stadtgebiet Mittwochabend konnte die fahrerflüchtige Lenkerin, eine 67-Jährige aus Steinhaus, rasch ausgeforscht werden. Aufgrund eines deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Alkovortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Dazu brauchte die Frau allerdings sieben Versuche.