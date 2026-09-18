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Wieder in Haft

„Nutella-Stalker“ verfolgt Opfer seit sechs Jahren

Kärnten
18.09.2026 05:00
Der Angeklagte bestreitet nichts, nimmt auch die Strafe an. Aber wie soll es weitergehen?
Der Angeklagte bestreitet nichts, nimmt auch die Strafe an. Aber wie soll es weitergehen?(Bild: Krone KREATIV/Wassermann Kerstin, stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Für das Opfer ist der Fall nicht zum Lachen: Seit Jahren wird eine Kärntnerin von einem Mann beharrlich verfolgt – sehr intensiv, sehr belastend und mit durchaus ungewöhnlichen Mitteln. Unter anderem stellt er der Frau Nutella vor die Tür, um sie wissen zu lassen, dass er da ist. Wieder einmal.

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Beharrliche Verfolgung, also Stalking, kann viele Ausprägungen haben. Aber so ein massiver Fall ist doch ungewöhnlich.

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