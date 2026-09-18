Kirchenexperte: Wann der Zölibat gefährlich wird

Wenn in der katholischen Kirche über Missbrauch gesprochen wird, ist eine Frage selten weit entfernt: Würde allein die Abschaffung des Pflichtzölibats dabei etwas ändern? Wohl nicht, meint Jesuitenpater Hans Zollner: So einfach ist die Sache für den international renommierten Experten für Missbrauchsprävention nicht. Was da mitspielt.
Für Jesuitenpater und Missbrauchsexperten Hans Zollner ist die schlichte Gleichung „Zölibat führt zu Missbrauch“ wissenschaftlich nicht haltbar. „Der Zölibat an sich führt nicht zum Missbrauch“, stellt der Leiter des Instituts für Anthropologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom bei einem Wien-Besuch dar.
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