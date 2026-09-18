Kirchenexperte: Wann der Zölibat gefährlich wird

Wenn in der katholischen Kirche über Missbrauch gesprochen wird, ist eine Frage selten weit entfernt: Würde allein die Abschaffung des Pflichtzölibats dabei etwas ändern? Wohl nicht, meint Jesuitenpater Hans Zollner: So einfach ist die Sache für den international renommierten Experten für Missbrauchsprävention nicht. Was da mitspielt.