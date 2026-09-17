Drogen kamen per Post: Beim Abholen verhaftet

Sein Kokain bestellte sich ein 46-jähriger Slowake aus Enns offenbar im Internet. Doch das Paket mit den Drogen wurde im Verteilzentrum abgefangen. Als sich der Mann seine Sendung in der Abholstation holen wollte, klickten die Handschellen.
Suchtgiftermittler des Landeskriminalamtes fanden am 10. September 22 Gramm Kokain in einer Postsendung in einem Verteilzentrum in Hörsching. Das Paket war adressiert an einen 46-jährigen Slowaken aus Enns und wurde aus dem Ausland nach Österreich eingeführt. Die weiterführenden Ermittlungen der zuständigen Polizeiinspektion ergaben, dass sich eine weitere an den Slowaken adressierte Postsendung in Verteilung befand.
Zweite Sendung gefunden
Dieses Paket wurde daraufhin von einer Streife der Polizeiinspektion im Verteilzentrum sichergestellt. Das darin befindliche Suchtgift (65 Gramm Kokain) wurde sichergestellt und die Postsendung in Verteilung belassen. Nachdem der 46-Jährige am 15. September gegen 15.45 Uhr die Sendung aus einer Abholstation entgegennahm, wurde er festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 46-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
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