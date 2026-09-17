Drogen kamen per Post: Beim Abholen verhaftet

Zweite Sendung gefunden

Dieses Paket wurde daraufhin von einer Streife der Polizeiinspektion im Verteilzentrum sichergestellt. Das darin befindliche Suchtgift (65 Gramm Kokain) wurde sichergestellt und die Postsendung in Verteilung belassen. Nachdem der 46-Jährige am 15. September gegen 15.45 Uhr die Sendung aus einer Abholstation entgegennahm, wurde er festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 46-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.