Spannung, Sportskanonen und eine grandiose Party

Das Wochenende verspricht in unserem Bundesland jede Menge Unterhaltung: Familienzeit steht etwa beim „Family Sunday“ in der Linzer Sandburg im Fokus. Kinder haben außerdem die Möglichkeit, sich entweder beim Zehnkampf in Vöcklabruck oder beim Kids-Run im Linzer Sportzentrum so richtig auszupowern. Und wer nach guten Konzerten Ausschau hält, darf sich unter anderem auf Giorgio Conte in Ried im Innkreis freuen.