Aufruf an Bürger: „Bitte Pools nicht entleeren!“

Die oberösterreichische Stadtgemeinde Marchtrenk ruft ihre Bürger dazu auf, das Poolwasser den Winter über in den Becken zu belassen. So möchte man dem drohenden Wassermangel im kommenden Jahr vorbeugen. Mit dazu gibt es Tipps, wie man es schafft, die Zehntausenden Liter auch sauber zu halten, sodass man darin wieder baden kann.