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Wasser überwintern

Aufruf an Bürger: „Bitte Pools nicht entleeren!“

Oberösterreich
17.09.2026 09:00
Im „Pool-Land“ Nummer eins gibt es viel Wasserspar-Potenzial.
Im „Pool-Land“ Nummer eins gibt es viel Wasserspar-Potenzial.(Bild: Markus Schütz)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Die oberösterreichische Stadtgemeinde Marchtrenk ruft ihre Bürger dazu auf, das Poolwasser den Winter über in den Becken zu belassen. So möchte man dem drohenden Wassermangel im kommenden Jahr vorbeugen. Mit dazu gibt es Tipps, wie man es schafft, die Zehntausenden Liter auch sauber zu halten, sodass man darin wieder baden kann.  

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„Die ersten Regenschauer haben zwar für eine Abkühlung gesorgt, aber die Grundwassersituation bleibt nach wie vor angespannt. Daher müssen wir neue Wege finden, um mit dem vorhandenen Wasser sorgsam umzugehen.“ So steht es in einer Aussendung der Stadtgemeinde Marchtrenk zu lesen. 

Problem droht nächstes Jahr
Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: „In den kommenden Tagen und Wochen werden viele wieder ihre Pools entleeren. Da geht es um viele Millionen Liter Wasser“, so Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ). Noch sei die Lage nicht bedrohlich, aber: „Wenn der Winter und das Frühjahr so trocken bleiben, dann haben wir nächsten Sommer ein Problem.“

Mahrs Bitte daher an die Marchtrenker: Sie mögen ihr Poolwasser überwintern, anstatt es komplett aus- und im Frühsommer wieder einzulassen.

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Und so geht‘s
Wie das genau funktioniert? „Eine Stoßchlorung und die Einstellung des ph-Werts tötet vor dem Winter alle Keime ab. Dann das Wasser so weit absenken, dass Einlaufdüsen und Skimmer eisfrei bleiben“, rät Nicole Helperstorfer von der Drogerie Brandmayr in Marchtrenk. Dann müsse man die Leitungen entleeren, ein Winterpflegemittel beimischen und eine lichtundurchlässige Plane drauflegen.

Im Frühling müsse man nach einer Grobreinigung und Stoßchlorung nur den ph-Wert wieder einstellen und die Filterpumpe laufen lassen, bis das Wasser wieder glasklar und für den ersten Badetag bereit ist.

Auch Stadt investiert
Auch die Stadtgemeinde Marchtrenk selbst investiert in Wassersicherheit: Kommendes Jahr sollen mehrere Millionen Euro in den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung fließen.

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