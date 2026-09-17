Lkw-Fahrer „schoss“ auf A1 einen Drogenlenker ab

Ein 40-Jähriger aus Linz lenkte seinen Lkw am Mittwoch gegen 21.10 Uhr von der A25 kommend auf die A1 beim Knoten Haid Richtung Wien. Dabei kam das Fahrzeug bei starkem Regen plötzlich ins Schleudern und kollidierte mit einem am linken Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 26-Jährigen aus Wels. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitschiene, ehe der Autolenker in einem Grünstreifen stehen blieb. Das Sattelkraftfahrzeug kam etwas weiter vorne quer über die Fahrbahn stehend zum Stillstand.