Lkw-Fahrer „schoss“ auf A1 einen Drogenlenker ab

Unschuldig zum Handkuss gekommen ist am Mittwochabend ein Drogenlenker auf der A1 beim Knoten Haid. Der 26-Jährige wurde auf regennasser Fahrbahn von einem Lkw-Fahrer „abgeschossen“. Beide Gefährte krachten gegen die Leitschiene, eine Sperre der Autobahn war nötig.
Ein 40-Jähriger aus Linz lenkte seinen Lkw am Mittwoch gegen 21.10 Uhr von der A25 kommend auf die A1 beim Knoten Haid Richtung Wien. Dabei kam das Fahrzeug bei starkem Regen plötzlich ins Schleudern und kollidierte mit einem am linken Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 26-Jährigen aus Wels. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitschiene, ehe der Autolenker in einem Grünstreifen stehen blieb. Das Sattelkraftfahrzeug kam etwas weiter vorne quer über die Fahrbahn stehend zum Stillstand.
Keinen gültigen Führerschein
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Lkw eine mangelnde Profiltiefe fest. Beim Auto-Lenker ergab eine Abfrage, dass der 26-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Außerdem wurde bei ihm bei einer klinischen Untersuchung aufgrund einer Suchtgiftbeeinträchtigung die Fahruntauglichkeit festgestellt. Während der Aufräumarbeiten wurde der ankommende Verkehr in Weißkirchen an der Traun abgeleitet.
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