Kanaldeckel nach Blitzschlag auf Auto geschleudert

Kanaldeckel nach oben geschleudert

Durch die Druckwelle wurde der Kanaldeckel nach oben geschleudert und das Auto des 27-Jährigen auf der linken Seite ausgehoben. Der Mann konnte den Pkw wieder auf die Fahrbahn zurücklenken, ehe der Wagen auf die rechte Seite umkippte. Der 27-Jährige blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.