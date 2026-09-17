Kanaldeckel nach Blitzschlag auf Auto geschleudert

Ungewöhnlicher Unfall während des abendlichen Gewitters in Oberösterreich: In Mitterkirchen schlug unmittelbar vor einem Autofahrer ein Blitz in einem Kanaldackel ein. Aufgrund der Druckwelle wurde der Deckel in die Höhe geschleudert und traf das Auto.
Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem Wagen am Mittwoch gegen 18.55 Uhr auf der L570 von Naarn kommend Richtung Mitterkirchen im Machland. Im Bereich Hörstorf, Gemeinde Mitterkirchen, schlug plötzlich direkt vor dem Wagen des 27-Jährigen ein Blitz in einen Kanaldeckel ein.
Kanaldeckel nach oben geschleudert
Durch die Druckwelle wurde der Kanaldeckel nach oben geschleudert und das Auto des 27-Jährigen auf der linken Seite ausgehoben. Der Mann konnte den Pkw wieder auf die Fahrbahn zurücklenken, ehe der Wagen auf die rechte Seite umkippte. Der 27-Jährige blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.
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