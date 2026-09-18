Allen Wienern droht neue Haushaltsabgabe

Pläne für eine 12,5-prozentige Kultursteuer in Wien sind vom Tisch. Der Ersatz könnte aber auf dasselbe hinauslaufen: eine Belastung vor allem für Wiener. Die derzeit verhandelten „neue Wege“ zum Füllen der Kulturtöpfe könnten – als andere Abgabe auf Eintritte – entweder recht alt aussehen oder als Haushaltsabgabe daherkommen.
Kaum, dass der „Kultur-Euro“ von den Haustoren der Wiener verscheucht wurde, klopft er an die Hintertür: Wortgleich stehen das Kulturressort von Veronica Kaup-Hasler und das Finanzressort von Barbara Novak (SPÖ) dazu, dass es „neue Wege“ zur „nachhaltigen Finanzierung der Kulturlandschaft“ braucht - und dass dazu Gespräche laufen.
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