Allen Wienern droht neue Haushaltsabgabe

Kaum, dass der „Kultur-Euro“ von den Haustoren der Wiener verscheucht wurde, klopft er an die Hintertür: Wortgleich stehen das Kulturressort von Veronica Kaup-Hasler und das Finanzressort von Barbara Novak (SPÖ) dazu, dass es „neue Wege“ zur „nachhaltigen Finanzierung der Kulturlandschaft“ braucht - und dass dazu Gespräche laufen.