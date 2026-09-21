PK-Aufreger: „Der altbekannte Mourinho ist zurück“

Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias und sein Gespann hatten das aber nicht so gesehen. Stattdessen hatte Reals Innenverteidiger Dean Huijsen wegen einer Notbremse Rot nach Videobeweis gesehen. Der Schiedsrichterausschuss könne sich freuen, sagte Mourinho. „Denn das Ganze war sehr seltsam.“ Ortiz Arias sei ein „armer Kerl“, der mit dem Druck nicht klargekommen sei, befand der Coach, der ab Sommer 2010 schon einmal drei Jahre Real trainiert hatte und vor dieser Saison zu den Königlichen zurückkehrte.