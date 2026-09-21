Porsche-Chef dementiert zusätzliche Kündigungen

„Gibt keine neue Prognose“

„Es gibt keine neue Prognose von Porsche – weder für das laufende Geschäftsjahr noch für unsere mittelfristige Ambition“, sagte Leiters. Das Unternehmen hatte Ende Juli die Jahresprognose eines Umsatzes von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent angegeben. Der Absatzeinbruch in China und die gestiegenen US-Importzölle hatten den Gewinn einbrechen lassen.