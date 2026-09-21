Haftbefehl feiert Comeback und irritiert mit Maske

Skurriler-Vater-Sohn-Moment

Vor allem die Maske sorgte für Gesprächsstoff: Das schwarze Modell erinnerte unweigerlich an Hannibal Lecters berühmten Gesichtsschutz aus „Das Schweigen der Lämmer“. Ganz neu ist das Verbergen seines Gesichts allerdings nicht. Haftbefehl trägt bereits seit Längerem eine Maske über Mund und Nase. Hintergrund sind die schweren Folgen seines früheren Kokainkonsums, durch den seine Nase stark geschädigt wurde und mehrere operative Eingriffe notwendig wurden. Den ungewöhnlichen Look machte schließlich sogar die nächste Generation mit: Zum Ende der Show holte Haftbefehl seinen Sohn Noa auf die Bühne – und auch der erschien mit Maske. Ein fast schon skurriles Vater-Sohn-Bild, das dennoch berührt, wenn man bedenkt, welche schwierigen Monate die Familie Anhan hinter sich hat.