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Haftbefehl feiert Comeback und irritiert mit Maske

Stars & Society
21.09.2026 12:11
Das erste Konzert mit neuem Look nach längerer Auftrittspause: Rapper Haftbefehl gab am Wochende ...
Das erste Konzert mit neuem Look nach längerer Auftrittspause: Rapper Haftbefehl gab am Wochende vor 15.000 Fans sein Bühnencomeback.(Bild: Instagram/Haftbefehl)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Aykut Anhan alias Haftbefehl feierte am Wochenende in der ausverkauften Frankfurter Festhalle vor 15.000 Fans sein großes Comeback. Nach abgesagten Auftritten und schwierigen Monaten stand der Rapper erstmals seit längerer Zeit wieder vor großem Publikum auf der Bühne – und präsentierte dabei auch einen neuen Look, der durchaus ein wenig zum Schaudern einlädt ...

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Spätestens seit der Netflix-Doku „Babo“ ist Aykut Anhan alias Haftbefehl auch einem Publikum ein Begriff, das mit Deutschrap zuvor nur wenig anfangen konnte. Dabei zählt der Offenbacher längst zu den prägendsten Figuren des Genres. Mit seinem unverwechselbaren Rapstil, seiner rauen Attitüde und Songs wie „Chabos wissen wer der Babo ist“ oder „Spieglein Spieglein“ schrieb er Deutschrap-Geschichte und erreichte Fans weit über die klassische Hip-Hop-Szene hinaus.

Zuletzt war es allerdings ruhiger um den Rapper geworden. Konzerte wurden abgesagt, im Juni erklärte er selbst in einem Post, er fühle sich derzeit nicht wohl. Auch der neuerliche Hype rund um die Dokumentation habe ihm zusätzlichen Stress bereitet.

Der „Babo“ kehrt mit schaurigem Look zurück.
Der „Babo“ kehrt mit schaurigem Look zurück.(Bild: Haftbefehl/Instagram)
Haftbefehl mit neuer Maske: Hinter den Kulissen mit Designerin Mona Thomas.
Haftbefehl mit neuer Maske: Hinter den Kulissen mit Designerin Mona Thomas.(Bild: Instagram/Haftbefehl)

Filmfigur „Hannibal“ erwacht zum Leben
Jetzt meldete sich Haftbefehl eindrucksvoll zurück: Am Sonntagabend stand der 40-Jährige vor 15.000 Fans in der ausverkauften Frankfurter Festhalle auf der Bühne. Schon acht Minuten vor dem angekündigten Beginn um 20.30 Uhr zeigte er sich erstmals seinem Publikum – komplett in Schwarz, mit Burberry-Tasche und einer auffälligen Plastikmaske vor dem Gesicht. „Frankfurt, seid ihr da?“, rief er ins Mikro, die Antwort der Menge fiel entsprechend laut aus.

Skurriler-Vater-Sohn-Moment
Vor allem die Maske sorgte für Gesprächsstoff: Das schwarze Modell erinnerte unweigerlich an Hannibal Lecters berühmten Gesichtsschutz aus „Das Schweigen der Lämmer“. Ganz neu ist das Verbergen seines Gesichts allerdings nicht. Haftbefehl trägt bereits seit Längerem eine Maske über Mund und Nase. Hintergrund sind die schweren Folgen seines früheren Kokainkonsums, durch den seine Nase stark geschädigt wurde und mehrere operative Eingriffe notwendig wurden. Den ungewöhnlichen Look machte schließlich sogar die nächste Generation mit: Zum Ende der Show holte Haftbefehl seinen Sohn Noa auf die Bühne – und auch der erschien mit Maske. Ein fast schon skurriles Vater-Sohn-Bild, das dennoch berührt, wenn man bedenkt, welche schwierigen Monate die Familie Anhan hinter sich hat.

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Der „Babo“ ist also zurück – vorerst zumindest. Denn nach Frankfurt stehen bereits die nächsten großen Auftritte fest: Am 15. Oktober geht es in Düsseldorf weiter, drei Tage später folgt Berlin. Ob Haftbefehl damit endgültig wieder zurück im Konzertalltag ist, wird sich zeigen. Fest steht: Seine Fans haben ihn nicht vergessen.

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