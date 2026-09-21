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Babykatzen-Flut

„Bitte lasst eure Freigänger kastrieren!“

Burgenland
21.09.2026 06:00
Rot, Tiger oder Glückskätzchen – Wer einen Stubentiger möchte, kann sich im Tierheim Parndorf ...
Rot, Tiger oder Glückskätzchen – Wer einen Stubentiger möchte, kann sich im Tierheim Parndorf melden.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Claudia Herka führt in Parndorf seit 20 Jahren ihr Tierheim. 500 Tiere sind bei ihr zu Hause. Jetzt ist Kätzchen-Zeit, viele Baby-Samtpfötchen warten bei ihr auf ein neues, liebevolles Zuhause. 

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Eigentlich gilt im Burgenland: Ist eine Katze nicht kastriert, darf sie nicht ins Freie. Leider ist das – besonders in manchen Gegenden – noch nicht bis zu den Menschen vorgedrungen oder wird ignoriert. Etwas, das großes Leid hervorruft. Denn wilde Katzen müssen oft Hunger leiden, züchten sie wild durcheinander, werden sie auch oft krank, sterben einen grausamen Tod.

Claudia Herka ist es gewohnt, dass in ihrem Tierheim in Parndorf jedes Jahr viele Katzenkinder abgegeben werden. So auch heuer. Meist gestehen die Leute nicht einmal ein, dass die Tiere von ihnen sind. „Meistens bekomme ich zu hören, dass sie die Tiere gefunden haben“, so die Veterinärin.

Streunerkatzen übernimmt das Land Burgenland
Das Land Burgenland organisiert übrigens seit dem Jahr 2013 in Zusammenarbeit mit der Tierärztekammer und den Gemeinden eine Kastrationsaktion, um die unkontrollierte Vermehrung herrenloser Katzen in den Griff zu bekommen. Die Finanzierung erfolgt über eine Drittellösung: Ein Drittel der Kosten übernimmt das Land Burgenland, ein Drittel trägt die Tierärzteschaft über einen reduzierten Kastrationstarif und ein Drittel der Kosten trägt die teilnehmende Gemeinde. 40.000 Euro veranschlagte das Burgenland heuer dazu.

Claudia Herka und ihr Team sind die Engel für arme Tiere
Claudia Herka und ihr Team sind die Engel für arme Tiere(Bild: Charlotte Titz)

Katzen, die einen Besitzer haben, müssen aber von diesem sterilisiert bzw. kastriert werden. „Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen die Tiere kastrieren zu lassen“, so Herka. Nur ein paar Zahlen: Ein einziges Katzenpaar kann in von fünf Jahren bis zu 12.680 Nachkommen produzieren. „Im Sinne der Tiere bitte ich wirklich, die Kastrationspflicht ernst zu nehmen“, so die Tierärztin. Derzeit warten Kätzchen jegliche Farbe bei ihr auf liebevolle Familien.

Wer finanziell helfen möchte: BGLD. Raiffeisenbank, IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974

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