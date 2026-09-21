„Bitte lasst eure Freigänger kastrieren!“

Katzen, die einen Besitzer haben, müssen aber von diesem sterilisiert bzw. kastriert werden. „Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen die Tiere kastrieren zu lassen“, so Herka. Nur ein paar Zahlen: Ein einziges Katzenpaar kann in von fünf Jahren bis zu 12.680 Nachkommen produzieren. „Im Sinne der Tiere bitte ich wirklich, die Kastrationspflicht ernst zu nehmen“, so die Tierärztin. Derzeit warten Kätzchen jegliche Farbe bei ihr auf liebevolle Familien.

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