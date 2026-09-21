Dianas Bruder: Parallelen zwischen Diana und Harry

Palast weist Vorwürfe zurück

Der Buckingham-Palast hatte Spencers Darstellung zuvor zurückgewiesen. Dabei wurde laut den vorliegenden Angaben darauf verwiesen, dass Trauer und die Erinnerung an Ereignisse die persönliche Wahrnehmung im Laufe der Jahre beeinflussen könnten.

Für Charles Spencer ein Versuch, seine Erinnerungen zu manipulieren. Die Reaktion des Königshauses bezeichnete er als „unter der Gürtellinie“ und stellte klar, dass er bei seiner Darstellung bleibe.