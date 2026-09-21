Wiener beraubt eigene Mutter für 40 Euro

Ein 47-Jähriger hatte am Sonntag in Wien-Neubau seine eigene Mutter an den Haaren gezogen, mit einem Messer bedroht und ihr 40 Euro geraubt haben. Danach soll er gedroht haben, seinen Bruder und seine Freundin umzubringen.
Die 75-Jährige erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm den 47-Jährigen schließlich an seiner Wohnadresse in der Leopoldstadt fest. Warum es zu dem heftigen Streit gekommen ist, muss derzeit noch ermittelt werden.
Vorläufiges Waffenverbot
Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.
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