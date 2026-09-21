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„War ein Fehler“

Corona-Skandal! Xhaka vier Spiele „gesperrt“

Fußball International
21.09.2026 11:52
Granit Xhaka
Granit Xhaka(Bild: AFP/FRAN SANTIAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft muss die ersten vier Spiele in der Nations League ohne Kapitän Granit Xhaka bestreiten! Der 33-Jährige gab am Montag zu, ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft zu haben. In Absprache mit dem Schweizerischen Fußballverband (SFV) wurde daher entschieden, dass Xhaka nicht ins Trainingscamp des Nationalteams einrückt und für die kommenden vier Spiele „pausiert„ ...

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Xhaka hätte am Montag in ein Trainingscamp im türkischen Belek einrücken sollen, bis zum 6. Oktober stehen danach vier Spiele der Nations League an. „Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert“, erklärt SFV-Präsident Peter Knäbel in einer Medienmitteilung. „Wir begrüßen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten.“

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-(Bild: www.instagram.com/granitxhaka)

Xhaka: Fehler in aufgewühlter Gefühlslage
Xhaka hatte davor auf Instagram Stellung bezogen. „Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte große Bedenken“, erklärt er. „Ich empfand tiefes Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und war von Ängsten und Verunsicherung geprägt.“ In dieser „aufgewühlten Gefühlslage“ habe er eine Impfbestätigung erworben, anstatt „meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären“. Heute sehe er ein, dass dieser Weg ein Fehler war. „Es war ein Fehler. Es tut mir leid“, so Xhaka.

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