Corona-Skandal! Xhaka vier Spiele „gesperrt“

Xhaka hätte am Montag in ein Trainingscamp im türkischen Belek einrücken sollen, bis zum 6. Oktober stehen danach vier Spiele der Nations League an. „Granit Xhaka hat uns gestern Abend über den Sachverhalt informiert“, erklärt SFV-Präsident Peter Knäbel in einer Medienmitteilung. „Wir begrüßen, dass Granit diesen Schritt macht und sich der Aufarbeitung stellt. Gleichzeitig sind wir gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es im Interesse der Mannschaft ist, diesen Zusammenzug ohne ihn zu bestreiten.“